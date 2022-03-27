دراسة جدوى لمشروع تأجير فساتين الزفاف بأرباح 325 ألفا في السنة

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة مالية قيمتها 5%، وتقسيط قرض تمويل المشروع على 5 سنوات، واشتركت جميع البنوك الحكومية في مبادرة تمويل المشروعات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم بنك مصر برئاسة محمد الإتربي رئيس مجلس الإدارة، شروط الحصول على تمويل مشروع صغير أو متوسط ضمن المبادرة، وهي.

- تقديم دراسة جدوى عن المشروع.

- عقد إيجار أو تمليك لمكان المشروع.

- بطاقة رقم قومي سارية.

- تقديم طلب لتمويل المشروع.

ويكون قرض التمويل بنسبة 80% من رأس مال المشروع.

دراسة جدوى استرشادية لمشروع تأجير فساتين الزفاف والسوارية

وفي السياق نفسه، قدّمت منصة مشاريع مصر التابعه لجهاز تنمية المشروعات دراسة جدوى لمشروع تأجير فساتين الزفاف والسواريه، إذ تعتبر خدمات تأجير فساتين الزفاف والسواريه من أهم ضروريات الحياة المجتمعية بالنسبة للمرأة، ولذلك فإن تجارتها من الضروريات، ويحتاج السوق إلى تنوع فيها.

الآلات والمعدات والخامات

- فساتين الزفاف والسواريه.

- مدة دورة لإنتاج سنة.

- العمالة المطلوبة للمشروع 8 عمال.

الاستثمار الكلي من المال للمشروع 195850 جنيه.

قيمة القرض المقدمة من بنك مصر

130 ألف جنيه قيمة القرض.

صافي الأرباح في السنة الأولى 325 ألف جنيه.

وأكد جهاز تنمية المشروعات أن جميع الأرقام استرشادية، وتتغير بحسب أسعار السوق.

يذكرأن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أنشاء منصة إلكترونية تحت مسمى «مشاريع مصر»، بالتنسيق مع البنوك الحكومية منها بنك مصر والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك ناصر الاجتماعي، وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، بهدف مساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل للشباب من الجنسيين.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة تمويل تلك المشروعات بفائدة مالية قيمتها 5%، وتم تعميمها على جميع البنوك الحكومية.