«الشباب» تعلن إطلاق أول صندوق خيرى لدعم الرياضة بالمشاركة مع بنك مصر

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق أول صندوق خيرى لدعم الرياضة «صندوق الرياضة المصرى».

أكد الدكتور أشرف صبحى أن أهمية هذا الصندوق تأتى أولاً كونه يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمنظومة الرياضية المصرية، كما أنه يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التى توجت الجهود المبذولة فى مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية، خاصة الألعاب الأولمبية.

وأكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مساهمة بنك مصر تأتى من منطلق دوره الريادى فى المسئولية الوطنية، باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية، التى يؤمن بها البنك، وبما يمثله من ركيزة كإحدى قوائم النمو والتقدم فى كل المجالات.

وأضاف: «نسعد جميعاً للمساهمة فى هذا العمل الجلل، سعياً لرفع اسم مصر عالياً، وتمثيل أبطاله فى جميع المجالات الرياضية على مستوى محلى ودولى يليق باسم مصر، وندعو جميع الأطراف للمشاركة فى الصندوق لتحقيق هذا الهدف السامى».

ويسعى الصندوق المرخص من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها، ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية للوصول إلى تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط له على جميع المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضى العالمى، وذلك من خلال توجيه الدعم الفنى والمادى لمساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة فى تمويل الدورات التدريبية على مستوى عالمى فى جميع مجالات صناعة البطل الرياضى، خاصة الأبطال الأولمبيين، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتشجيع التنمية المستدامة فى شتى المجالات، خاصة فى النواحى الرياضية.

كما أسهم «المصرف المتحد» فى إطلاق الصندوق بنحو مليون جنيه، وقال أشرف القاضى، رئيس «المصرف المتحد»، إن صندوق دعم الرياضة المصرية يضع حجر الأساس لنمو الاقتصاد الرياضى وتوطينه محلياً على المستوى الاجتماعى والاقتصادى والتعليمى.

وأضاف «القاضى» أن لدينا الكثير من النماذج الرياضية الناجحة التى حفرت اسم مصر بخيوط من نور دولياً، سواء فى الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية على رأسهم النجم محمد صلاح وفريال أشرف، فضلاً عن الموهوبين من ذوى الهمم، الذين استطاعوا تحقيق الكثير من البطولات فى عدد من الألعاب الأولمبية.

ويبلغ الحد الأقصى لحجم الصندوق 250 مليون جنيه مصرى، والحجم المبدئى المستهدف أثناء فترة الاكتتاب هو 50 مليون جنيه (خمسون مليون جنيه مصرى) موزع على عدد 500 ألف وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه مصرى/ للوثيقة.

وتبلغ مدة الصندوق 16 سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الصندوق الشخصية الاعتبارية، ويدير الاستثمار فى الصندوق شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار.

«المصرف المتحد» يعلن مساهمته فى الصندوق الجديد.. ويؤكد دوره فى اكتشاف أبطال جدد