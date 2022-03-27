سعر الريال السعودي اليوم 27-3-2022.. تراجع ملحوظ بسبب وفرة المعروض

شهد الريال السعودي اليوم الأحد 27-3-2022 تراجعا في قيمته أمام الجنيه المصري في بعض البنوك، بقيمة تتراوح بين قرش إلى قرشين، مدعوما بوفرة المعروض بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري.

وقال فاروق يوسف، الخبير المصرفي لـ«الوطن»، إنّ الريال السعودي من العملات التي ارتفعت بداية من يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، مرجعا السبب إلى وفرة المعروض نتيجة زيادة تحويلات العاملين للخارج له، حيث تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تستوعب عددا كبير من العمالة المصرية.

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

ويُباع الريال السعودي بأفضل سعر له في بنك مصر بنحو 4.8847 جنيه، بينما جاء في بنك hsbc بسعر 4.89 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم، في جميع البنوك المصرية، وهي كما يلي:

- سعر الريال السعودي ببنك الاستثمار العربي 4.94 جنيه، مقابل 4.915 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.899 جنيه، مقابل 4.8847 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib، يباع بسعر 4.892 جنيه مقابل 4.8684 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.8996 جنيه للبيع، مقابل 4.7168 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.891 جنيه للبيع مقابل 4.8456 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.9083 جنيه للبيع مقابل 4.7481 جنيه للشراء.

- وسجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصرف المتحد 4.912 جنيه مقابل 4.723 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «التعمير والإسكان» 4.8921 جنيه للبيع مقابل 4.7981 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل عدد من العملات الرئيسية

- سعر الدولار مقابل الريال السعودي يباع بسعر 3.7512.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.1199.

سعر الجنيه الإستراليني مقابل الريال السعودي يباع بسعر 4.9448.

- سعر الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي بسعر 4.0369.

- سعر اليوان الصيني مقابل الريال السعودى 0.5893.