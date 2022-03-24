سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-3-2022 في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-3-2022 بمصر، في بداية التعاملات البنكية، حيث تتوافر العملة السعودية في البنوك رغم زيادة الطلب، ورغم الارتفاع الذي شهدته مؤخرا كباقي العملات، ومنها اليورو، والدرهم الإماراتي، واليورو، والإسترليني.

ونفى علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، حدوث أي نقص في تدبير الريال السعودي لعمرات شعبان ورمضان، موضحا أنّ عمرة شعبان ورمضان لم تشهد أي مشكلات في تدبير العملة، لافتا إلى أنّ الحد لأقصى لتدبير الريال السعودي للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، هي 10 آلاف ريال لدى شركات الريال السعودي.

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

وعُرض الريال السعودي بأفضل سعر تبيع في بنك الاستثمار العربي بنحو 4.9151 جنيه، بينما جاء في بنك saib بسعر 4.91 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم، في جميع البنوك المصرية، وهي كما يلي:

- سعر بيع الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري 4.9107 مقابل 4.8954 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودى اليوم في بنك cib يباع بسعر 4.9107 جنيه مقابل 4.8871 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.9263 جنيه للبيع مقابل 4.7427 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.910 جنيه للبيع مقابل 4.864جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.919 جنيه للبيع مقابل 4.7584 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصرف المتحد 4.912 جنيه مقابل 4.723 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك « التعمير والاسكان » 4.945 جنيه للبيع مقابل 4.8632 جنيه للشراء.