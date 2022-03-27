أزمة روسيا وأوكرانيا تصل إلى هوليوود.. ودعوات لمقاطعة «أوسكار» بسبب زيلينسكي

شنّ الممثل الأمريكي شون بن، هجوما على أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المانحة لجوائز أوسكار، إذا لم تسمح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمساحة للتحدث في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، المقرر إقامته مساء اليوم، سواء عبر كلمة مسجلة أو بث مباشر، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

في مقابلة إذاعية مع جيم أكوستا من «CNN»، قال «بن»، إنّ الأكاديمية ملزمة بتقديم منصة للرئيس زيلينسكي للتحدث عن صراعات أوكرانيا، مع استمرار البلاد في محاربة الغزو من قبل القوات العسكرية الروسية، موضحا: «لا يوجد شيء أعظم يمكن أن تفعله جوائز الأوسكار من منح زيلينسكي فرصة للتحدث إلينا جميعًا».

أكثر اللحظات فظاعة في تاريخ هوليوود

وأضاف: «إذا اختارت الأكاديمية عدم متابعة القيادة في أوكرانيا، الذين يتعرضون للرصاص والقنابل، جنبًا إلى جنب مع الأطفال الأوكرانيين الذين يحاولون حمايتهم، أعتقد أنّ كل فرد من هؤلاء الأشخاص وكل جزء من هذا القرار سيكون من أكثر اللحظات فظاعة في تاريخ هوليوود».

وحثّ الممثل والناشط الأمريكي، المدعوين لـ مقاطعة حفل توزيع الجوائز، إذا جرى التأكيد على أنّ حفل توزيع جوائز الأوسكار، اختار التخلي عن التواصل مع زيلينسكي فيما يتعلق بخطاب خلال البث التلفزيوني، متابعا: «أدعو الله ألا يحدث هذا، أدعو الله ألا يكون هناك أشخاص متعجرفون، يعتبرون أنفسهم ممثلين للصالح العام».

إيمي شومر: «أوسكار» رفضت ظهور الرئيس الأوكراني

وصرحت إيمي شومر، التي تشارك في استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار جنبًا إلى جنب مع واندا سايكس وريجينا هول، في وقت سابق، بأنّها نصحت منظمي الحدث بإيجاد طريقة لإدراج كلمة للرئيس الأوكراني في الحفل سواء عبر بث مباشر أو رسالة مسجلة، وأشارت إلى أنّ منتجي الحفل رفضوا الفكرة.

فيما أصدر منظمو الحفل، بيانًا صحفيًا أكدوا خلاله أنّه سيكون هناك لحظة خلال الـ«أوسكار» سيتم خلالها رفض الحرب، ولكن لم يتم تأكيد أو نفي ظهور الرئيس الأوكراني.

وجاء ضمن البيان: «رغم أنّنا نريد الليلة أن تكون مفعمة بالمرح والأجواء الاحتفالية، فإنّ هذا وقت عصيب في أنحاء العالم ووقت بالغ الأهمية حقًا في تاريخ البشرية، ونحن ندرك ذلك تمامًا».