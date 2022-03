معلومات عن حفل أوسكار 2022.. جائزة بـ«تصويت الجمهور» وترضية لـSpider Man

يستعد عشاق السينما حول العالم لحفل جوائز أوسكار 94، والمقرر إقامته في 27 مارس الحالي على مسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس، ويشهد حفل توزيع الجوائز الأشهر حول العالم، عددا من التغيرات التي لقيت استحسان الجمهور، مثل إضافة جائزة لأفضل فيلم تعتمد على تصويت الجمهور، وهي التي تسببت في حالة من الجدل، مثل عدم إذاعة حفل الفائزين بالجوائز في 8 فئات على الهواء.

يبحث الجمهور قبل موعد حفل جوائز أوسكار 94، عن المعلومات الخاصة بالنسخة الجديدة من الحفل، بداية من المقدمين حتى الأفلام المتنافسة على الجوائز، والقنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية التي ستذيع الحفل، وفيما يلي أهم معلومات عن الحفل.

معلومات عن حفل جوائز أوسكار 94

للمرة الأولى منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار 83 في 2011، يقدم الحفل 3 مذيعات، بعد الاستقرار على الممثلات الكوميديات: ريجينا هول، إيمي شومر، وواندا سايكس، وذلك إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود سيتولون تقديم بعض الجوائز، وبينهم ليدى جاجا، رامي مالك، جون ترافولتا، كريس روك، إضافة إلى ميلا كونيس وأوما ثورمان وغيرهم العشرات.

- للمرة الأولى، أضافت الأكاديمية المنظمة للحفل جائزين جديدتين تعتمدان على تصويت الجمهور، وهما «فيلم الجمهور المفضل» و«اللحظة المفضلة في فيلم»، وخلقت ردود أفعال متباينة، وصفها البعض بأنّها «جائزة ترضية قسرية ومزورة» لفيلم Spider-Man: No Way Home and، بعد ما انتقد البعض تجاهل الأكاديمية ترشيحه لجائزة أفضل فيلم.

- قررت الأكاديمية للمرة الأولى عدم بث إعلان الجوائز في ثماني فئات مباشر، وبدلا من ذلك يتم تسجيلها مسبقًا قبل ساعة من بدء البث التلفزيوني، وذلك في محاولة لإتاحة مزيد من الوقت للكوميديا ​​ومقاطع الأفلام، وتقليل مدة الحفل ليكون أكثر جاذبية، لكن القرار قوبل برد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الممثل الكوميدي باتون أوسوالت بأنّه «غبي وغير محترم للفائزين بالجوائز»، بينما وصفه البعض بأنّه «إهانة لفن صناعة الأفلام».

- يعتبر فيلم «The Power of the Dog» صاحب أكبر ترشيحات، حيث ترشح لـ12 جائزة أوسكار، بينما ترشح «Dune» لـ10 جوائز، أما فيلمي «Belfast» و«West Side Story» فترشحا لـ7 جوائز، وفيلم «King Richard» ترشح لـ6 جوائز، وترشح ثلاث أفلام لـ4 جوائز، وهي: «Don't Look Up» و«Drive My Car» و«Nightmare Alley».

موعد إذاعة حفل جوائز أوسكار 94 في مصر

يختلف موعد إذاعة حفل جوائز أوسكار 94 في مصر عن الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب اختلاف التوقيت بين البلدين، حيث يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 27 مارس الحالي، حسب توقيت الولايات المتحدة، أما حسب توقيت القاهرة فالحفل يبدأ في تمام الساعة الـ3 من صباح يوم 28 مارس.