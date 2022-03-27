الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. في العناية المركزة

الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. يبحث الكثيرون في الآونة الأخيرة عن الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد إعلان ابنه الموسيقار أحمد أبو زهرة، تدهور حالة والده الصحية، والتي تطلبت نقله إلى العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وكشف عن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وقال إن والده فقد الوعي في منزله، بنهاية الأسبوع الماضي، وتعرض وقتها إلى كسرٍ في منطقة الحوض مجددًا، مؤكدًا أنّه في العناية المركزة ولا يزال فاقدًا للوعي.

وأضاف أحمد أبو زهرة، لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد جديد حتى الآن في حالة والده الصحية، فهم لا يعلمون مرضه حتى الآن، وأنهم ينتظرون أي جديد من الأطباء.

آخر ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة قبل تدهور حالته

واستطاع الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، خطف الأنظار خلال حضوره ومفاجأته لحفيدته سارة صبري، في حفل زفافها، قبل أزمته الصحية الأخيرة.

إذ شاركت ساره صبري، متابعيها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من حفل زفافها، والذي أظهر جدها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وهو يشاركها فرحتها ويرقص معها وهو جالس على كرسي متحرك.

وظهر على وجه حفيدته السعادة عندما رأت جدها أمامها، وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنان القدير مع هذا الفيديو، متمنين له دوام الصحة والعافية.

أزمة صحية في يونيو الماضي

لم تكن هذه الأزمة الصحية الوحيدة التي تعرض لها الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، إذ تدهورت حالته الصحية في يونيو الماضي، بعدما تعرض لكسر في الحوض، وأعلن وقتها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خضوعه لعملية جراحية.