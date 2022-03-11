الليلة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة ونيكول وأنور ضيوف سهرات البرامج

ينتظر الجمهور مساء اليوم الجمعة، عرض عدد من السهرات الخاصة ببعض البرامج التليفزيونية، والتي ستتضمن ظهور نجوم من الفن والغناء، وأعلنت عنهم القنوات الفضائية بالفعل، من بينهم نيكول سابا ومحمد أنور ونجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وستكون أولى هذه الحلقات التليفزيونية ظهور الفنانة نيكول سابا والفنان محمد أنور فى سهرة خاصة فى إحدى حلقات برنامج أحلى كلام، والذي يقدمه الفنان أحمد فهمي عبر شاشة قناة الحياة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا.

نيكول سابا ومحمد أنور ضيفا قناة الحياة

وبالفعل كان قد تم عرض البرومو الخاص بحلقة نيكول وأنور، والتي جاءت مليئة بالتسلية، لما تضمنته من ألعاب وغناء وكوميديا وكذلك كشف الكثير من كواليس أعمالهما الفنية.

أيضا سيكن أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ضيفا الليلة في إحدى حلقات برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي يتم بثه عبر شاشة قناة cbc، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا.

ويعد هذا هو الظهور الأول لنجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بعد زواج حفيدة الأخير، وتصدره «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التفاعل الكبير بينه وبين حفيدته في حفل الزفاف.

مرض عبد الرحمن أبو زهرة

وسيكشف «أبو زهرة» خلال الحلقة، كواليس إصابة والده بفيروس «كورونا» مؤخرا، والوعكة الصحية الشديدة التي ألمت به قبل شفائه وخروجه من المستشفي.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان قد أصيب مؤخرا بفيروس «كورونا» وتم نقله إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، وتدهورت صحته في البداية، إلا أنه تم شفاؤه مؤخرا وعودته مرة أخرى إلى المنزل.