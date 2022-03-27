وزير الدفاع يشهد احتفالية مسابقة الإبتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إحتفالية مسابقة الإبتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة مما يسهم فى تنمية المهارات الإبداعية فى مختلف المجالات العلمية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

بدأت مراسم الإحتفالية بكلمة الفريق محمد حجازي عبدالموجود، قائد قوات الدفاع الجوي التي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الإبتكارت العلمية مما يسهم فى مواكبة التطور العلمى المتلاحق.

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن كلية الدفاع الجوي، وما تتضمنه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم فى إعداد طالب دفاع جوي يتميز بالإحترافية فى تنفيذ المهام التى يكلف بها، كما استعرض مدير كلية الدفاع الجوي ملامح عملية التطوير والتحديث التي تتم بالكلية بما يتماشى مع منظومة التطوير الذي يشهده سلاح الدفاع الجوي، وبما يسهم فى توفير المناخ لضخ أجيال جديدة من طلبة الدفاع الجوي المتسلحين بالعلم والمعرفة، تلا ذلك عرض نتيجة مسابقة الإبتكارات العلمية وتكريم الفائزين الذين تمكنوا من تقديم أفضل نماذج للإبتكارات العلمية وفقاً للمعايير والأسس التى نُظمت بها المسابقة.

قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض الإبتكارات العلمية، مشيداً بالمستوى المتميز لمختلف الإبتكارات التي عرضت وتعظم من أوجه الإستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة المجالات.

وفي سياق متصل إلتقى الفريق أول محمد زكي بطلبة وأعضاء هيئة تدريس كليتي الدفاع الجوي والكلية البحرية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة سير العملية التعليمية والتواصل الدوري مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بما يهدف إلى توحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية لصون الوطن وحماية مقدساته، مؤكداً على أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب.

وأدار القائد العام حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئه التدريس استمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، كما طالبهم بمداومة الإطلاع على العلم والإستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في كافة المجالات بما يخدم الوطن طبقاً لمتطلبات المرحلة.