«الصحة» تكشف موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في مصر

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر أن يبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد وصول تطعيم المواطنين إلى نسبة 70%، ومن المتوقع الوصول إلى تلك النسبة بنهاية شهر يونيو المقبل، موضحا أن تطعيم 70% من المواطنين يعني الوصول إلى «مناعة القطيع» وبالتالي يمكن وقتها تخفيف الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن اللقاحات تعمل على الحد من تفشي الفيروس ومواجهة متحورات فيروس كورونا التي تظهر من وقت إلى آخر.

فيروس كورونا أصبح ضعيفا

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «متحورات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا أعراضها خفيفة جدا، عكس باقي المتحورات خاصة التي ظهرت في بداية الجائحة والموجات الأولى والثانية والثالثة، والفيروس في الوقت الحالي في مرحلة (التعايش)، والحقيقة العلمية المؤكدة أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا جدا مقارنة ببداية الجائحة».

إعادة تصنيف الجائحة

وأضاف الدكتور حسام حسني، أنه من المقرر إعادة تصنيف الجائحة لمرض عادي، خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن بعدة شروط وفقا لما تقره منظمة الصحة العالمية من تطعيم المواطنين على مستوى العالم بنسبة معينة، وتراجع عدد الوفيات داخل مستشفيات العزل الصحي، لافتا إلى أن الوضع الوبائي في مصر لا يستدعي القلق، وهو ما يفسر بعض القرارات المعلنة ويجري تطبيقها خلال شهر رمضان الكريم، من إقامة صلاة التروايح وموائد الرحمن.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن وزارة الصحة والسكان، قامت بتدشين حملة «طرق الأبواب» في بعض المحافظات لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات، ومحاولة فهم عزوف البعض عن التطعيم، وإدخال بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتسهيل مهمة الحصول على اللقاح، وأسهمت هذه الحملة في زيادة معدلات التطعيمات.