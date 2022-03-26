«الصحة»: انخفاض ملحوظ في نسب الإشغال بالمستشفيات.. «واللي متطعمش يتطعم»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك انخفاضَا في أعداد مصابي فيروس كورونا بشكل متوالي ودخول المستشفيات وكذلك تراجع معدل الوفيات، «البيان الأول كان متوسط الحالات الجديدة للإصابة 788 حالة، والبيان الأخير أكد نزولنا عن هذا الرقم».

كلما زادت معدلات التطعيم كلما قلت شدة الإصابات ومعدلات الوفيات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن نسب الإشغال في المستشفيات تنخفض بشكل ملحوظ، وكلما زادت معدلات التطعيم كلما قلت شدة الإصابات ومعدلات الوفيات، وهو الأمر المطبق على مستوى العالم وليس مصر وحدها.

أكثر من 32 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا بالجرعتين

وأوضح أن هناك أكثر من 32 مليون مصري حصلوا على لقاح فيروس كورونا بالجرعتين، وهو رقم يمثل 52% من الفئات المستهدفة، «ده عامل كبير في تخفيض شده الإصابات ومعدلات الوفيات».

وأكد أنه لم يثبت خلال العامين الماضيين وجود ارتباط بين ارتفاع درجات الحرارة وقلة حدة فيروس كورونا، ولكن الأهم من ذلك الاهتمام بالمناعة الخاصة بالفرد، والتي إما أن تكون مناعة من خلال اللقاح أو الأطعمة الطبيعية، «محتاجين نأكد تاني على الناس اللي مطعمش يطعم، واللي خد جرعة واحده ياخد الجرعة الثانية».