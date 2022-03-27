مستشار وزير التموين: عقد مزاد للمجوهرات والساعات القيمة خلال شهر

قال الدكتور ناجي باقي، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن مصلحة الدمغة والموازين تقيم مزادًا أو اثنين كل عام لبيع الماس والساعات والمشغولات الذهبية والإيطالية والسبائك بمختلف أوزانها، موضحًا أن المزاد المقبل سيعقد خلال شهر من الآن، مضيفًا: «الجمهور بيقبل عليه جدًا وبيكون فرصة طيبة لاقتناء مجوهرات ثمينة بقطع مميزة».

مجوهرات الأسرة الملكية أغلى أسعار المجوهرات بالجمهورية

وأضاف «باقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «TEN»، أن مجوهرات الأسرة الملكية في متحف عابدين ومجوهرات أسرة محمد علي هما أعلى أسعار المجوهرات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الألماظ هو سلعة تقديرية يقدر سعرها الراغب في شرائها، أما الذهب فهو سلعة تباع بالميزان، وذلك فدائمًا ما يميل الشعب المصرية للاستثمار في الذهب بعيدًا عن الألماظ أو الأحجار الكريمة، قائلًا:«الذهب أعلى مخزن قيمة بالنسبة للأفراد واحتياطي استراتيجي للأفراد».

أسعار الذهب لم تتراجع بشكل كبير

وأكد أن أسعار الذهب لم تتراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ يزيد أحيانًا 100 جنيه ثم ينقص 10 جنيهات، وهو ليس بالفارق الكبير، «الذهب من أفضل الأوعية الاستثمارية وتقديره لا خلاف عليه، لكن قطع الألماظ عليها اختلافات وكل واحد ليه رأيه فيها».

وتابع: «الأمور حاليًا استقرت وأصبحت السيولة متوفرة، وأي حد عايز يبيع ذهب هيتم ده بمنتهى السهولة وفي أي محل».