سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 27-3-2022 في مصر

تذبذب واضح في أسعار الذهب عالميا، بعد أن لجأ إليه المستثمرون باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة، تحوطًا من أي أزمات اقتصادية عالمية قد تنشأ بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وترتفع معدلات البحث بشكل يومي عن أسعار الذهب الذي يشهد استقرارا نسبيا اليوم الأحد عالميًا، بسبب إجازة البورصات العالمية الأسبوعية، بينما محليًا يرتبط المعدن الأصفر بسعر صرف الدولار في البنوك، وعليه تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي أسعار الذهب بجميع أنواعه، سواء في محلات الصاغة والأسواق المالية، اليوم الأحد الموافق 27 مارس الحالي.

سعر الذهب عيار 21

وسجل العيار الأكثر شعبية في السوق المصري، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بين 965 إلى 985 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يباع في الأسواق على شكل سبائك، ما بين 1103 إلى 1126 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فتراوح اليوم بين 827 إلى 844 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 ووزنه 8 جرامات تقريبا، اليوم الأحد، بين 7720 إلى 7880 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد في أسواق المال

أما أسعار الذهب في أسواق المال العالمية، جاءت كما يلي: سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 1000 جنيه، بما يعادل 54.02 دولار، وتراوح عيار 18 اليوم السبت، نحو 856.76 جنيه بقيمة 46.31 دولار، كما سجل جرام الذهب من عيار 24 اليوم نحو 1142 جنيها، بما يعادل 6174 دولارا، وسجل الجنيه الذهب 7705 جنيهات، بما يعادل 433.61 دولار.