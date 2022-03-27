الأرصاد: أجواء ربيعية اليوم.. وارتفاع الحرارة درجتين.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أجواء اليوم ربيعية، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بواقع درجتين عن أمس السبت.

وأضافت «غانم»: «نتأثر بكتل هوائية جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على الأنحاء كافة في فترة النهار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة».

طقس معتدل الحرارة خلال فترة النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وليندا عبداللطيف: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، وسيكون الطقس خلال فترة النهار معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

الأرصا: درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية «مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، والفرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى أكثر من 10 درجات، والطقس خلال فترة الليل سيكون شديد البرودة في المناطق كافة»، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة ستكون 32 درجة في نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن السحب والغيوم ستكون غير مؤثرة على أي قطاع من قطاعات الجمهورية فيما يتعلق بسقوط الأمطار، والظاهرة الجوية المؤثرة ستكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وستكون مستمرة على مدار الأسبوع.