الأرصاد: زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، ستشهد أجواءا ربيعية بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، كما سترتفع درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 2 درجة مئوية نتيجة تأثر البلاد بكتل جنوبية شرقية قادمه من شبه الجزيرة العربية.

غانم: العظمى على القاهرة الكبرى ستصل 23 درجة مئوية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الكتل الجنوبية الشرقية القادمة من الجزيرة العربية ستعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ 23 درجة مئوية.

طقس معتدل خلال فترات النهار على السواحل الشمالية

وأوضحت أن حالة الطقس خلال فترات النهار ستكون معتدلة على السواحل الشمالية دافئه على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائله للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما ستظل درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ خلال ساعات متأخرة من الليل، بفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى لـ 10 درجات.

وأكدت أن استمرار ظاهرة الشبورة المائية طيلة الأسبوع، مع وجود نشاط للرياح على جنوب البلاد، ومع نهاية الأسبوع الجاري ستصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى لـ 32 درجة مئوية، وحذرت من تخفيف الملابس في الوقت الحالي.

وتابعت: «نلاحظ وجود نشاط للرياح خلال ساعات المساء ما سيؤدى إلى تلطيف الأجواء أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للملاحة البحرية فحركتها ستكون طبيعية خلال الأسبوع بارتفاع في الأمواج لن يتجاوز الـ2.5 متر، ولن نشهد نشاط رياح ملحوظ على البحرين الأحمر والمتوسط».