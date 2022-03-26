«الأرصاد»: لا تنخدعوا من الطقس وخففوا الملابس بحلول شم النسيم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، فالطقس خلال ساعات النهار سيكون دافئًا، ولكن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سيكون شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية، مع اعتدال في سرعات الرياح على أغلب الأنحاء وتلاشي فرص سقوط الأمطار.

أبرز الظواهر الجوية

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم هي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكن لم تؤثر على حركة المرور، نظرًا لأنها شبورة خفيفة، وتبدأ في التلاشي مع ظهور أشعة الشمس، لافتة إلى أن هذه الظاهرة تستمر طوال الأسبوع.

وكشفت عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، فمن المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى اليوم بالقاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، ومع نهاية الأسبوع تصل لـ 28 و29 درجة مئوية، معقبة: «إحنا متعودين مع أعياد شم النسيم ارتداء الملابس الصيفية».

الطقس شديد البرودة

ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا طوال شهر أبريل على الأقل، وحتى أعياد شم النسيم، نظرًا لتعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من الصحراء.

الانخداع من الحرارة

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بفترات سطوع أشعة الشمس أو الدفء خلال ساعات النهار، وتغيير نوعية الملابس، خاصة أن الطقس في السواحل الشمالية والوجه البحري خلال ساعات الليل شديد البرودة، «لو خففنا الملابس في النهار لازم يبقى معانا جاكت لساعات الليل».

ارتفاع الحرارة في رمضان

وأكدت أن درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي على البلاد وستكون ملحوظة مع نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر حتى بدايات الأسبوع المقبل، والتي تتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، موضحة: «الربيع فيه تغيرات حادة وسريعة».