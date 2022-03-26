«الأرصاد»: أجواء ربيعية وطقس شديد البرودة بمناطق الجمهورية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستبدأ من اليوم في الأجواء الربيعية، بعدما شهدت على مدار الأسبوع الماضي انخفاضات كبيرة ومؤثرة في درجات الحرارة.

درجات الحرارة ترتفع من اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «اعتبارا من اليوم سترتفع درجات الحرارة ونتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ورياح شمالية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية يبدأ معها الارتفاع في درجات الحرارة».

زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «اليوم، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، والأجواء خلال فترة النهار سيكون فيها زيادة لفترات أشعة الشمس، وهدوء في سرعات الرياح ونبدأ نشعر بالطقس خلال فترة النهار دافئا، ومع غياب الشمس ودخول فتات الليل سيكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة».

الشبورة المائية في الصباح الباكر

وأوضحت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الظاهرة الجوية التي ستكون مؤثرة خلال اليوم هي الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

سنشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة

وأردفت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية «بداية من يوم الثلاثاء أو الأربعاء سنشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة تصل العظمى فيها على القاهرة الكبرى ما بين 28 و29 درجة مئوية».