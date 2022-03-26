الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا: «ما تخرجوش من البيت»

حذرت هيئة الأرصاد، المواطنين، من الخروج خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد 27 مارس، رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، مشيرة إلى أن الرياح تنشط على بعض المناطق، ويسود طقس غائم جزئيا على جميع المناطق في مصر، وتكون حالة البحر الأبيض ما بين خفيف إلى معتدل، بينما تكون مضطربة في البحر الأحمر.

الأرصاد تحذر من الشبورة

وبحسب خبراء الأرصاد، تتكون خلال الفترة ما بين 4 إلى 8 صباحًا، الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون الشبورة كثيفة أحيانا وتستمر حتى 9 صباحًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس، غدًا الأحد، تتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون دافئا على شمال الصعيد، والقاهرة الكبرى والوجه المعتدل، ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات كالآتي:

القاهرة 23 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 22 11

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 19 11

مطروح 18 12

السلوم 19 09

سيوة 23 09

بورسعيد 19 11

دمياط 18 11

الزقازيق 23 10

المنصورة 23 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 21 06

نويبع 24 14

طابا 21 13

كاترين 17 03

الطور 21 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 14

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 25 11

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 29 13

أسوان 30 14

إدفو 30 14

أبو سمبل 29 14

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 14

حلايب 24 15

رأس حدربة 24 16