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عاجل.. الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع للصواريخ قرب كييف

كتب:

إيمان رحيم
10:51 ص | الأحد 27 مارس 2022
العملية العسكرية الروسية

العملية العسكرية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مستودع للصواريخ خاص بالقوات الأوكرانية قرب العاصمة كييف، باستخدام صواريخ عالية الدقة، إلى جانب مخزن للوقود بالقرب من مدينة لفيف الحدودية مع بولندا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

الدفاع الروسية تنفي استدعاء جنود الاحتياط

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد نفت في وقت سابق، ما تردد من أنباء حول استدعائها لجنود احتياط للقتال في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك من ضمن مخططات الأخيرة الاستخباراتية، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وشنّت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بغرض وقف التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

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بقلم إيمان رحيم