أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 117 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضحت الدفاع الروسية، «أسقطنا 3 مقاتلات أوكرانية و6 مسيرات خلال يوم واحد»، مشيرة إلى تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة في منطقة جيتومير بصواريخ كاليبر.

فيما أكد وزير الدفاع الروسي، على أن تطوير تسليح الجيش الروسي مستمر رغم العقوبات الغربية.

وزير الدفاع الروسي: تطوير تسليح الجيش مستمر رغم العقوبات الغربية

السياق، أكد نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرجي رودسكوي، على أن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية العسكرية أُنجزت.

وأضاف نائب رئيس الأركان العامة الروسية، «لقد تم تقليص القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير»، منوها إلى أن روسيا ستركز من الآن فصاعدا على «التحرير» الكامل للشرق الأوكراني.