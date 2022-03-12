لجنة كورونا: عودة صلاة التراويح وندرس دخول موائد الرحمن بشهادة اللقاح

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائي مطمئن مع تناقص أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك نسبة الوفيات ودخول الرعاية المركزة والحاجة لأجهزة التنفس الصناعي انخفضت.

حسني: ندرس عودة موائد الرحمن بشرط تلقي اللقاح

وأشاد «حسني» بوعي الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا عودة صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم مع تحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة، وكذلك دراسة عودة موائد الرحمن بشرط تلقي اللقاح الكامل لدخول مائدة الرحمن وتناول الطعام والمشروبات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بدأت حملة «طرق الأبواب» لتلقيح المواطنين في المنازل بلقاح فيروس كورونا.

وأوضح «حسني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه يجب الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وأن الدول التي رفعت الإجراءات الاحترازية حققت 70% من نسب التطعيم المطلوبة على مستوى الدولة، لافتا إلى أن مستشفيات العزل بدأت العودة للعمل كمستشفيات طبيعية تقدم خدماتها لجميع المواطنين.

انخفاض الوضع الوبائي يمكن المواطن من الأنشطة الاجتماعية

وأضاف «حسني» أن موائد الرحمن من أفضل الأعمال الخيرية التي تزيد من التكامل والتواصل بين الشعب المصري، لافتا إلى أنه إذ استمر الوضع الوبائي بالانخفاض ستكون الإجراءات الاحترازية بشكل أنسب للمواطن يمكنه من أداء كل الأنشطة الاجتماعية.

حسني: بيان حالات كورونا يهم اللجان الطبية والبحث

وأشار«حسني» إلى أن البيان اليومي لحالات كورونا أصبح لا يهم المواطن بالقدر الكافي وأصبح مجرد جرس إنذار، ولكنه مفيد للجان العلمية والفرق البحثية التي تبحث في لقاحات كورونا والسيطرة عليها، مطالبا الإعلام المصري باستكمال الدور في التوعية المجتمعية.