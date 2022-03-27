قرار عاجل من الري بوقف تنفيذ الصرف المغطي في الأراضي المنزرعة بالقمح

قال بيان لوزارة الموارد المائية والري إنه في ضوء الأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بإيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بمحصول القمح لحين الإنتهاء من موسم الحصاد، حفاظاً علي المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى.