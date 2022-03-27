قرار عاجل من الري بوقف تنفيذ الصرف المغطي في الأراضي المنزرعة بالقمح
كتب:
محمد أبو عمرة
10:57 ص | الأحد 27 مارس 2022
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
قال بيان لوزارة الموارد المائية والري إنه في ضوء الأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بإيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بمحصول القمح لحين الإنتهاء من موسم الحصاد، حفاظاً علي المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى.