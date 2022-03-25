مسؤول بـ«توشكى»: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح في أقرب وقت

أكد المهندس هاني أحمد الفقي، نائب رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكى، إن أرض توشكى تتميز بالإنتاجية العالية في المحاصيل، وخاصة القمح.

وقال المهندس هاني أحمد الفقي، نائب رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكى، خلال حوار في حلقة خاصة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن مساحة القمح الموجودة الآن تصل لـ 225 ألف فدان، على أعلى جودة، موضحًا أنه جرى تعمير الأرض بالتعاون مع البحوث الزراعية، وتم زراعة محصول القمح، والمتابعة مع مراكز البحوث، وتنفيذ إرشادتهم، والموسم الحالي سيكون الأفضل في الجودة والإنتاجية.

الاستهلاك المحلي

وأضاف: «مخطط أن تصل إنتاجية الفدان لـ3 أطنان، وهذا المعدل أفضل من إنتاجية أفضل من الأراضي الأخرى»، كما تطرق إلى الإجابة عن سؤال «متى نحقق اكتفاء ذاتي من القمح؟»، موضحًا: «الاستهلاك المحلي من القمح يصل لــ21 مليون طن، وهناك تركيز للتوسع الرأسي مع الأفقي مع زيادة الرقعة والزراعية مع زيادة معدلات الإنتاج للفدان في نفس الوقت، وأساليب الزراعة المستخدمة مختلفة، في ظل الميكنة، وفي أقرب وقت سنصل إلى الاكتفاء الذاتي».

زيادة متوقعة في إنتاجية القمح

من جانبه، أكد المهندس هيثم فوزي، رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكى، على أنه من المتوقع زيادة إنتاجية فدان القمح هذا العام، مشيرًا إلى أنه جاري التوسع في إنشاء الصوامع لتخزين محصول القمح، حيث يتم الاستعانة بمراكز البحوث ومعامل الأراضي الزراعية، بهدف الوصول لأفضل المحاصيل والإنتاجية.

وأضاف، أنه تم البدء في الاستصلاح بشرق العوينات، والتوسع في الفرافرة، على مساحة 10 آلاف فدان، ووصلنا لمزرعة توشكى بمساحة ضخمة وإنتاجية الفدان الواحد تصل لـ3 أطنان، في المساحة المزروعة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات جارية للتوسع في المساحة الجارية.

وذكر أن معدل إنتاج القمح في مصر يصل لـ 10 ملايين طن، وجارٍ العمل للتوسع في مشروعات زراعة القمح في مصر، ونستهدف زيادة الإنتاجية سنويًا مع مرور الوقت.