مديرية الزراعة بالفيوم تنظم اجتماعا لحث المزارعين على توريد القمح

في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خلال اجتماعه بمديري مديريات الزراعة بضرورة حث المزارعين على توريد محصول القمح وإطلاعهم على حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة لهم في مقابل التوريد، قال د ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم ان عقد اليوم اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزرعة، وذلك بحضور الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة والمهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم ومجدي أبو السعود مسئول جمعية تسويق المحاصيل بالفيوم والحاج مساعد أحمد رئيس مجلس إدارة المحاصيل الزراعية بالفيوم والحاجة نفيسة حواس مدير عام الجمعية المركزية للإئتمان بالفيوم، ومحمد عبد التواب مندوب البنك الزراعي المصري بالفيوم والمهندس نصر خليفة مدير إدارة الخدمات الزراعية بالمديرية والمهندس عزت عبد الباري مدير التعاون الزراعي بالفيوم وبحضور مديري الإدارات الزراعية والإرشاد الزراعي والإصلاح والمراقبة.

بدأ الإجتماع بكلمة وكيل الوزارة بالترحيب بالسادة الضيوف وتم سرد النقاط التي سوف يتم الإلتزام بها وآليات توريد القمح والخطوات التي يجب اتباعها من قبل المزارع واللجان المشرفة على التوريد كالتالي:

1- فتح موسم توريد القمح ابتداءاً من أول ابريل 2022 ويستمر حتى 30/8/2022

2- تم تحديد سعر القمح بمبلغ 865 جنيه عند نسبة فرز 22,5 % ، 875 جنيه عند نسبة فرز 23 % ، 885 جنيه عند نسبة فرز 23,5 % .

3- يلتزم كل مزارع بتوريد لايقل عن 12 أردب عن كل فدان .

4- العمل على توعية المزارعين بأهمية توريد القمح.

5- يجب تفعيل دور التعاونيات الزراعية وجمعية تسويق المحاصيل في التوريد.

6- يتم عمل تواصل بين لجان التموين في كل شونة لمتابعة التوريد والتسهيل على المزارعين.

7- يحظر تداول أو نقل القمح خارج منظومة التوريد إلا بعد أخذ تصريح من التموين.

8- يمنع وجود الوسطاء في التوريد.

9- في حالة وجود جمعية تسويق محاصيل يحق لها تجميع القمح من المزارعين لتوريده ولكن بشرط أن يكون بتصريح من التموين.

10- لا يحق بيع باقي كمية القمح التي لم يوردها المزارع والتي تزيد عن ال 12 اردب إلا بعد أخذ تصريح من التموين.

11- تم تحديد يوم بكل إدارة لعمل مؤتمر لتشجيع وحس المزارعين على الإقبال على توريد القمح موسم 2021/2022 .