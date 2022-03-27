عاجل.. جمهورية لوغانسك تعلن تنظيم استفتاء قريب لانضمام إلى روسيا

كشف رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المنفصلة عن أوكرانيا من جانب واحد ليونيد باسيتشنيك، عن احتمال تنظيم استفتاء قريب للانضمام إلى روسيا، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، عربية في نبأ عاجل، منذ قليل.

لوغانسك تعلن تحرير معظم أراضيها

كان رئيس جمهورية لوغانسك، أعلن في وقت سابق، تمكنه وقواته من تحرير معظم أراضيه من قبضة القوات الأوكرانية، فيما يحاصر جيشه باقي المستوطنات، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وانفصلت جمهورية لوغانسك عن أوكرانيا من طرف واحد في 2014، وعلى الرغم من رفض كييف، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في فبراير الماضي مرسومًا يعترف فيه باستقلالها.