عاجل.. جمهورية لوغانسك تعلن تنظيم استفتاء قريب لانضمام إلى روسيا
كتب:
إيمان رحيم
11:02 ص | الأحد 27 مارس 2022
قوات جمهورية لوغانسك
كشف رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المنفصلة عن أوكرانيا من جانب واحد ليونيد باسيتشنيك، عن احتمال تنظيم استفتاء قريب للانضمام إلى روسيا، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، عربية في نبأ عاجل، منذ قليل.
لوغانسك تعلن تحرير معظم أراضيها
كان رئيس جمهورية لوغانسك، أعلن في وقت سابق، تمكنه وقواته من تحرير معظم أراضيه من قبضة القوات الأوكرانية، فيما يحاصر جيشه باقي المستوطنات، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وانفصلت جمهورية لوغانسك عن أوكرانيا من طرف واحد في 2014، وعلى الرغم من رفض كييف، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في فبراير الماضي مرسومًا يعترف فيه باستقلالها.