تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يشعر بخيبة أمل بسبب «ميج- 29»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل لأن أوكرانيا لم تتسلم طائرات «ميج- 29» البولندية، وأشار إلى أنه من المستحيل إنقاذ مدينة ماريوبول من دون دبابات وطائرات إضافية، وذلك في آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا التي لا تزال مستمرة للشهر الثاني على التوالي، عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

وتشمل أخبار حرب روسيا وأوكرانيا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكن أن يظل في السلطة، وعلى ضوء تلك التصريحات أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إنّ الرئيس «بايدن، لم يدع إلى تغيير النظام في روسيا، من جهتها قالت موسكو إن صواريخ كروز دمرت ورشا لإصلاح الراديو في مدينة لفيف الأوكرانية، وقالت الحكومة البريطانية إنّ الجيش الروسي يحاول تطويق القوات الأوكرانية في محيط إقليم دونباس لإحكام السيطرة عليه وتحريره على حد تعبيرهم.

بداية الحرب الروسية على أوكرانيا

وكانت حرب روسيا وأوكرانيا قد اندلعت في 24 من شهر فبراير الماضي، عقب نحو ما يزيد عن شهر من التوترات بين الجارتين، بعد طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وهو الأمر الذي رفضته موسكو واعتبرته تهديداً لسلامة أراضيها، لتزداد الأمور تعقيداً قبل أن يعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقلال جمهوريتي لوغانسيك ودونيستيك الشعبيتيين التابعتين لإقليم دونباس، وذلك قبل نحو يومين من الحرب.