ماذا قال بايدن عن بوتين؟.. الرئيس الروسي غاضب

قالت وسائل إعلام أمريكية عديدة، إن هناك حالة من الغضب لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء العبارات التي يستخدمها نظيره الأمريكي جو بايدن عند الحديث عنه؛ الأمر الذي يعد أحد أسباب فشل التحركات الدبلوماسية التي تهدف إلى وقف الحرب ليصبح السؤال الذي تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية هو ماذا قال بايدن عن بوتين؟

وتتزامن تلك التصريحات مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ31، لكن موسكو أعلنت أنها تركز خلال المرحلة الثانية من عملياتها على ما أسمته تحريرا للشرق الأوكراني بالكامل.

ماذا قال بايدن عن بوتين بعد لقاء اللاجئين الأوكرانيين في بولندا؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريحات إعلامية اليوم عقب لقاء عدد من اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، ويزور بايدن هذه الدولة العضو في حلف الناتو والواقعة على حدود أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، أنه سمع شهادات عدد من اللاجئين الأوكرانيين عما فعلته العملية العسكرية الروسية، وبعد ما سمعه، وصف نظيره الروسي بوتين بأنه «جزار»، وذلك عندما سأل عن رأيه فيما سمع عن هؤلاء اللاجئين.

بايدن: بوتين مجرم حرب

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه الرئيس الأمريكي بايدن هذا الهجوم الحاد، فسبق ووصفه أكثر من مرة بأنه «مجرم حرب»، وهي الصفة التي تعني أنه يجب محاكمة الرئيس الروسي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وسائل إعلام، بينها قناة سكاي نيوز، إن هذه التعبيرات تثير غضب الرئيس الروسي، كونها لهجة غير مسبوقة ولا تليق أن تصدر عن رئيس دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تجاه رئيس دولة كبيرة كذلك وهي روسيا.

بايدن: الرئيس الروسي يسعى لتقسيم حلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي بايدن كذلك إن بوتين يسعى لتقسيم حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أيضا خلال زيارته إلى بولندا، لكن توعد بإفشال هذا المخطط، وأنه لن يتمكن من ذلك.

وفي سبيل ذلك، أعلن بايدن أن التزام بلاده تجاه الدفاع المشترك بين دول حلف الناتو مقدس، كما تعهد بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.