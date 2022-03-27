اعرف مصير طلبك للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي.. بـ 6 طرق

عدد كبير من المواطنين، الذين قام مؤخرا، بتقديم طلبات للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي، التي طرحتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حسب الإعلان الـ15، مازلوا ينتظرون مصير هذه الطلبات، وإذا كانت هناك حالات للقبول أو التأجيل للمرحلة التالية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، عدة خطوات سريعة وسهلة، يتمكن من خلالها المتقدمون، في معرفة مصير طلباتهم الخاصة بالحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي، خاصة الطلبات التي قد استوفت جميع الشروط المعلنة من جانب وزارة الإسكان.

الاستعلام عن طلبك في شقق الإسكان

- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري، من خلال الرابط الإليكتروني

- إذا كنت تدخل على الموقع لأول مرة، قم بإنشاء حساب جديد، على أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بصاحب الطلب.

- بعد ذلك قم بالاحتفاظ بكلمة السر، فمن خلالها تستطيع الدخول من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلب.

- التواصل مع الصندوق من خلال أرقام الخط الساخن المعلنة سابقا، وهما 1188، أو 5777 ، من أي موبايل.

- التواصل من خلال الاتصال بالخط الأرضي على رقم 90071117، يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، عدا يومي الجمعة والسبت.

- العمل على إرسال رسالة نصية، بالرقم القومي الخاص بمقدم الطلب، وذلك على رقم 1124، وذلك في أي وقت يوميا.

يذكر أن الشقق المتاحة في الإعلان الخامس عشر، تقع في عدة مناطق مختلفة، منها «6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، منطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، العبور الجديدة»، بمساحات الوحدات من 90 مترًا كاملة التشطيب، ويتم تسديد قيمة الوحدة بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا.