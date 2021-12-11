تظلمات شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي.. الشروط وآلية التقديم

تظلمات شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الفترة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية، ضمن الطرح، ولم ينطبق عليهم الشروط، من محدودي الدخل، عن تفاصيل تقديم طلبات التظلم للمواطنين من محدودي الدخل.

ويأتي ذلك بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تلقي تظلمات شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، الأحد الماضي، الموافق 5 من ديسمبر الجاري، وذلك كمحاولة ثانية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للحجز، وتغيير موقف الحجز من غير مطابق الشروط، إلى مطابق للشروط.

لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن تظلمات شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، وفقا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بيان.

تظلمات شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حالات قبول طلبات التظلم، وهي: في حالة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، التي لم يتمكّن العميل من رفعها في أثناء تقديم طلب الحجز.

كما حدد حالات أخرى لا يتمّ فيها قبول طلب التظلم، وهي تجاوز السن، أو تجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وفقًا لشروط الإعلان المنصوص عليها بكراسة الشروط الخاصة بالطرح.

آلية تقديم تظلمات شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تتمثل خطوات تقديم تظلمات شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، بزيارة العميل الراغب في تقديم طلب تظلم، الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المخصص لتقديم طلبات التظلم، من خلال الضغط هنـا.

ثم القيام بكتابة الرقم القومي الخاص بالعميل، واختيار تقديم طلب التظلم، ومن ثم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة للحجز، وأخيرا الضغط على كلمة إرسال.

على أن يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة طلبات التظلم، خلال مدة أقصاها شهر، من موعد غلق باب التظلمات، حيث تستمر فترة تلقي طلبات التظلمات لمدة أسبوعين.