الصحة تعلن توفير فرق طبية لتلقيح غير المصريين ضد فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقالت في تقرير رسمي لها هناك انخفاض ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر، وكذلك انخفاض في معدلات الوفيات وارتفاع في معدلات الشفاء من داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأعلنت وزارة الصحة والسكان توفير فرق طبية لتطعيم المواطنين غير المصريين بلقاح كورونا واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر.

التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن المواطنين غير المصريين يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان وانتظار الرسالة على الهاتف بموعد ومكان تلقي لقاح كورونا، او التوجه مباشرة دون تسجيل إلى محطة رمسيس للقطارات أو إحدى محطات المترو التالية وفقا لوزارة الصحة والسكان وهى محطة السادات والشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض الفرج وجمال عبدالناصر وسعد زغلول والسيدة زينب والمرج الجددة والعباسية وحلوان.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة، وهي تطعيم 70% من المواطنين مع نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضافت الوزارة أن لقاحات كورونا ساهمت كثيرا في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، وعملت على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، كما أنها تعمل على الوقاية من خطر الإصابة بنسبة من خلال تقوية الجهاز المناعي للجسم.