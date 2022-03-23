وزير التنمية المحلية: استهداف محافظات الصعيد بحملات توعية لنشر القيم

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد رفاعي رئيس مؤسسة «أجيال مصر»، لتنمية الشباب والنشء بمقر الوزارة، في حضور الدكتور هشام الهلباوي، المشرف على برنامج تطوير الريف المصري بالوزارة.

استعراض النجاحات والأنشطة التي تحققت

وشهد اللقاء استعراض أهم النجاحات والأنشطة التي تحققت على أرض المحافظات فيما يخص تنفيذ بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر والذى يهدف إلى التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاث لتنفيذ مشروع «قيم وحياة»، لتوعية الشباب والنشء من عمر 12 سنة وحتي 40 سنة، بالقيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعى القيمي والأخلاقي لهم وكذا إنشاء مراكز تطوع «قيم وحياة»، بالمحافظات لتكون نواة لنشر القيم الأخلاقية والاجتماعية.

تنفيذ العديد من الدورات التدريبية واللقاءات والندوات التوعوية

كما تم الإشارة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية واللقاءات والندوات التوعوية والأنشطة المختلفة في جميع أنحاء القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة في المدارس والأندية، وكذا القيام بعدد 27 حملة توعية متكاملة على مستوى الجمهورية بالهيئات والمؤسسات والميادين والشوارع، وتدريب 4 آلاف شاب وفتاة على العمل الميداني وحملات التوعية وتوفير بعض المقار للجهات الشريكة بالمحافظات لخدمة المشروع وتحقيق المستهدف منه، بالإضافة إلى إعداد دليل توعوي باسم «قيم وحياة»، لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف أكثر من 3 ملايين مواطن ومواطنة في المحافظات .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التي حققها المشروع على أرض المحافظات لغرس القيم الإنسانية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة التي تتوافق مع معايير الأمم المتحدة ومن بينها قيم الانتماء والسلام والمحبة والنزاهة والمسئولية والاحترام والتواضع.

تشكيل وعي مختلف الفئات العمرية

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تقوم بالعديد من الأنشطة المجتمعية والثقافية لتشكيل وعي مختلف الفئات العمرية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ولا تهتم فقط بتحسين الخدمات الأساسية أو المحور الاجتماعي والاقتصادي وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص محور بناء الإنسان المصري والاهتمام بمحاور التثقيف والتوعية لأبناء الريف لتحقيق طموحات المواطنين في الجمهورية الجديدة .

استهداف محافظات الصعيد بحملات توعية

ووجه اللواء محمود شعراوي بأن يتم تكثيف التواجد للمشروع خلال الفترة المقبلة فى عدد من محافظات صعيد مصر من بينها «سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط»، واستهداف جميع مراكزها الموجودة في قري حياة كريمة في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر والتعاون في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في غرس القيم المحفزة للتنمية وزرع القيم الإنسانية والإيجابية والقيم المصرية وعلى رأسها الولاء والانتماء والرضا والقناعة والنظافة والصدق والنزاهة والاتحاد والتفاني في العمل .

وقدم الدكتور محمد رفاعي رئيس مؤسسة «أجيال مصر»، الشكر لوزير التنمية المحلية على الجهود التي يقوم بها لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، وأشاد رئيس مؤسسة «أجيال مصر»، بالدعم الذى تقدمه الوزارة والمحافظات لتنفيذ مشروع «قيم وحياة»، حيث كان لذلك دور مهم في إنجاز حقيقي على أرض الواقع وتقديم يد العون لاستكمال المشروع .

وخلال اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزارة ومؤسسة «أجيال مصر»، للتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للبدء في مرحلة جديدة للمشروع في عدد من محافظات الصعيد والمساهمة لتنفيذ استراتيجية رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم على المشاركة في إنجاز أهداف التنمية وزيادة الاهتمام بالأطفال والنشء .