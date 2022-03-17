وزير التنمية المحلية يشارك في حفل بدوي بمناسبة عيد جنوب سيناء القومي

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مساء اليوم في الحفل البدوي الفني الذي أقامته محافظة جنوب سيناء بمدينة طابا بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي .

وتأتي مشاركة وزير التنمية المحلية في الاحتفالات نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وشارك في الحفل كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من الاعلاميين والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة جنوب سيناء .

ومن جانبه نقل اللواء محمود شعراوي ، تحيات وتقدير رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي أنابه ممثلا له لمشاركة شعب وقيادات جنوب سيناء الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المصريين جميعا .

وأضاف شعراوي : يشرفني نيابة عن مجلس الوزراء وأعضائه أن أهنيء الشعب المصري العظيم بكل فئاته والقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية ومواطني جنوب سيناء و المحافظ و قيادات المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، وهي مناسبة نتذكر فيها سويا كيف استطاعت مصر استعادة أخر حبة رمل وأخر شبر من أرضها.

وأكد شعراوي أن مصر استعادت أرضها بفضل امتلاكها لأسباب القوة الشاملة ، وهو ما مكنها من الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 ، لتسطر مصر نصراً جديداً ولكن هذه المرة في ساحة الدبلوماسية ، حيث استعادت باقي أرضها ورفعت عليها العالم في 25 ابريل 1982 ، لتعلن بذلك انتصارها في معركة الحرب وانتصارها أيضا في ملحمة السلام .

وقال وزير التنمية المحلية أن مصر الأبية لا تفرط في جزء من أرضها حتى ولو كان كيلو متر واحد ، فقد خاضت معركة جديدة من اجل استعادة مدينة طابا ، وساحة المعركة هذه المرة كانت أروقة العدالة الدولية والتحكيم الدولي ، وكعادتها فقد حققت الدولة المصرية انتصارها الثالث واستعادت مدينة طابا بحكم محكمة العدل الدولية في سبتمبر 1988 بعد أن نجح فريق الخبراء المصريين في اثبات تبعية المدينة لجمهورية مصر العربية ، وليرتفع علم مصر على أرض طابا الغالية في مارس 1989 .

وتوجه اللواء محمود شعراوي بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري ، بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة ، التي أثبتت على الدوام أنها درع الوطن وسيفه ومصدر انتصاره وفخره ، وهي الأمينة على تراب مصر وأمن مواطنيها ، والمشاركة في تحقيق نهضتها التنموية على مر العصور ، كما أتوجه بالتحية لأبناء القوات المسلحة الشهداء الذين ضحوا بأرواجهم ودمائهم من أجل استعادة كل شبر من أرض هذا الوطن .

كما قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، الشكر للقيادة السياسية علي الدعم المستمر لأبناء المحافظة ، ورحب بكل الحضور من السادة الوزراء والوفود التي تشارك في الاحتفالية، وأشار الي ان المحافظة تشهد العديد من المشروعات القومية الكبري لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف اللواء خالد فودة أن المحافظة تستعد علي قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ خلال شهر نوفمبر القادم ، لافتاً الي ان هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية للتجهيزات اللوجيستية لمدينة شرم الشيخ لتكون علي مستوي الحدث الدولي الهام الذي سيتم استضافته .

وشهد الحفل البدوي الفني عدد من الفقرات الثقافية والفنية والتي أداها كل من فرقة السويس للموسيقي العربية وفرقة كورال أطفال جنوب سيناء وعدد من المواهب من الأطفال الذين تبنتهم محافظة جنوب سيناء في الغناء والشعر والغناء البدوي و التي لاقت تفاعل وإعجاب الحضور من الوزراء والشخصيات العامة المشاركة والحضور من أبناء المحافظة .