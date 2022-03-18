وزير التنمية المحلية: طابا ستحصل على كل الخدمات المتكاملة (فيديو)

تحتفل محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ 33 لتحرير طابا، من خلال عدد من الفعاليات والاحتفالات، والتي بدأت بتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لساحة العلم، للوقوف على الاستعدادات النهائية لرفع العلم، وهو المشهد الذي يفتخر به كل مصري؛ لأن الأرض المصرية عادت لشعبها مرة ثانية.

قوافل طبية في طابا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى التحرير ومشروعات التطوير.. ثمار نجاح التنمية والتطوير بمدينة طابا»، حيث توجه المحافظ لوضع حجر أساس إنشاء 120 منزلا بدويا بقرية رأس النقب والتي أصبحت تابعة لجنوب سيناء بعد إعادة ترسيم الحدود الإدارية بعد محافظتي شمال وجنوب سيناء.

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من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية: «في أول يوم للاحتفالات، ننفذ ما طلبه المواطنون سواء كانت منازل بدوية من خلال جهاز تعمير سيناء، بواقع 120 بيتا بمساحة 214 مترا بتكلفة إجمالية قدرها 72 مليون جنيه، وسنقدم لطابا كل الخدمات المتكاملة، سواء البريد أو التضامن أو الوحدة الصحية أو التموين، بالإضافة إلى قوافل طبية خلال الأيام القليلة المقبلة».

محافظ جنوب سيناء يلتقي الأهالي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: «التقيت الأهالي منذ أسبوعين في قرية رأس النقب، للتعرف على مطالبهم، وكان لهم نحو 20 مطلبا، ولكي نكون واقعيين، يجب أن ننفذ 5 مطالب، وبعدها ننفذ 5 مطالب أخرى، وهكذا، دول ولادنا ومصريين ومطالبهم عادلة جدا».

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وأشار اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، إن الـ 120 بيتا بدويا لن تكون مجرد منازل فقط، لكنها ستحصل على كل الخدمات، في إطار ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل تجمعات تنموية كبيرة داخل سيناء حتى يتم تقديم الخدمات المطلوبة وحياة كريمة لهم.