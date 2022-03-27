تفاصيل العثور على جثمان بالطريق الزراعي ببنها.. مريض بالقلب

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة في ظروف غامضة بالطريق الزراعي ببنها، وتحديدا في منطقة كوبري الزقازيق، حيث تبين أنه من محافظة الغربية، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بالجثمان.

وحُرر محضر بالواقعة، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لكشف غموض الواقعة، وبيان ملابسات الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحقيق والتوصل لتفاصيل الواقعة.

العثور على جثة

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بالعثور على جثة ملقاة على الطريق الزراعي بمنطقة مدخل بنها من ناحية كوبري الزقازيق.

وانتقلت أجهزة إدارة البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لشخص من طنطا، وأنه مريض بالقلب، ولايوجد بالجثة إصابات ظاهرية.

ونُقلت الجثة لمستشفي بنها العام، وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعي لكشف غموض الواقعة، وطلب تحريات المباحث.

فريق بحث جنائي

وتشكل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وفحص خط سير المتوفى قبيل العثور على الجثة، وتحديد سبب تواجد الجثة في هذا المكان، وهل هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وفحص علاقات المتوفى وسبب ظهور الجثة، حيث أنه من محافظة الغربية، وجاري التحفظ على كاميرات المراقبة بالمخازن والمصانع المتواجده بالمكان والبحث عن أي شهود رؤيا للواقعة.