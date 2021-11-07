العثور على جثة طالب بنها الغارق بعد 22 يوما من البحث بنيل القليوبية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بالتعاون مع الأهالي والغواصين المتطوعين، في العثور على جثة طالب محمد عزت بلال، الغارق منذ 22 يومًا بقرية كفر طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث عُثر على الجثمان بمنطقة المسجد القبلي بقرية طحلة المجاورة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة للتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

العثور على جثة غريق بنها بعدد 22 يوما بحث

وتجمع المئات من الأهالي لمواساة أسرة غريق بنها، محمد عزت، في مصابهم، موجهين الشكر لأجهزة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالقليوبية على جهودهم في استخراج الجثمان والعثور عليه بعد هذه المدة الطويلة.

كانت قرية كفر طحلة مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية شهدت غرق شاب يدعى محمد عزت، طالب بالصف الثاني الثانوي، حيث نزل للاستحمام بمياه النيل «فرع دمياط» إلا أنه تعرض للغرق.

غواصو 5 محافظات شاركوا في البحث

وشارك في البحث عنه على مدار 22 يوما، غواصون من 5 محافظات وهي «الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية»، كما جرى الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش الجرفية لتسهيل عملية البحث وسط المياه.

وضم فريق غواصين الخير كلا من وائل شعبان من الغربية، ومحمد دولار من الشرقية، والكابتن عزب عبدالحميد من الدقهلية، وآخرين، وجرى الاستعانة بفريق جديد من الغواصين من الإسكندرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، قائد فرق غواصين الخير على مستوى الجمهورية.

وقال سلامة سيد، صياد من أهالي قرية طحلة، وأحد المشاركين في البحث عن جثمان الطالب «محمد عزت»، الغارق منذ 22 يوماً، إن المنطقة التي غرق فيها الشاب معروفة بأنها «منطقة خطرة»، وبها جرف للنيل يتسبب في وجود عمق يصل إلى 20 متراً، ما أعاق عمليات البحث والتمشيط في المنطقة، واحتاج معه معدات عالية التقنية لكشف القاع، مشيراً إلى أنه تم بذل كل الجهود الممكنة من الإنقاذ النهري ومديرية أمن القليوبية و«غواصين الخير»، للبحث عن جثة «محمد»، شاكرا الله أن ظهرت لتنتهي معاناة وعذاب أسرته وأهالي قريته، ويستطيعون دفنه.