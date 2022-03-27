235 ألف جنيه إيرادات الأفلام أمس.. والجريمة يتصدر

حققت الأفلام المنافسة بدور العرض، والبلغ عددها 6، ما يقرب من 235 ألف جنيه، أمس، ومن المقرر أن يتم طرح أعمال جديدة في عيد الفطر المبارك؛ وفقا لما أكده الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم الجريمة يتصدر المركز الأول

وتصدر فيلم «الجريمة» إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض، وحقق ما يقرب من 81 ألف جنيه، بالمركز الأول، بينما حقق فيلم «حامل اللقب» أمس بدور العرض، 76 ألف جنيه حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وهو من بطولة الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، ودرة، وإياد نصار، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

فيلم «من أجل زيكو» يحقق 54 ألف جنيه

فيلم «من أجل زيكو»، حقق ما يقرب من 54 ألف جنيه أمس بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب»، بينما حقق فيلم «تماسيح النيل» ما يقرب من 9 آلاف جنيه.

وحقق فيلم «قمر 14» ما يقرب من 6 آلاف و644 جنيها، ويضم عددا كبيرا من النجوم؛ أبرزهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

فيلم «11-11» يتذيل إيرادات الأفلام المنافسة

وتذيل فيلم «11-11»، قائمة الإيرادات بـ6 آلاف و523 جنيها أمس بدور العرض، وتدور أحداثه حول المحامي «سعيد»، الذي يعاني من ظروف صعبة، ويقدم على الانتحار داخل سيارته، ولكن يضع القدر 3 أشخاص في طريقه لمنعه من الانتحار.