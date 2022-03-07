«الجريمة» يتصدر إيرادات اليوم الواحد بـ105 آلاف جنيه.. و«الكاهن» في ذيل القائمة

تتنافس بدور العرض 8 أفلام سينمائية متنوعة وتصدّر فيلم «الجريمة» بطولة الفنان أحمد عز القائمة، إذ حصد 105 آلاف جنيه ليحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم «حامل اللقب» بدور العرض

جاء في المركز الثاني فيلم «حامل اللقب» إذ حقق ما يقرب من 86 ألف جنيه أمس الأحد بدور العرض، حسب ما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، وتدور قصته حول رجل وزوجته تحدث بينهما الكثير من الخلافات الزوجية، ويحاولان الوصول إلى حل لها، وفي أحداث الفيلم يكتشف الزوج أنه «حامل» الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المواقف الكوميدية.

«من أجل زيكو» يحقق 77 ألف جنيه

وفي الإطار نفسه، حقق فيلم «من أجل زيكو» 77 ألف جنيه فقط، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

إيرادات فيلمي «11:11» و«تماسيح النيل»

فيلم «11:11» حقق 8 آلاف جنيه جنيه، وحقق فيلم «تماسيح النيل» 15 ألف جنيه بدور العرض، وهو من بطولة خالد الصاوي، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ويدور الفيلم في إطار كوميدي.

إيرادات فيلم «الكاهن» و«قمر 14»

وحقق فيلم «قمر 14» نحو 7 آلاف جنيه فقط، بينما حقق فيلم «الكاهن» ما يقرب من 3 آلاف جنيه، وهو من بطولة كل من الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، ودرة، وإياد نصار، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وتذيل إيرادات الأفلام .