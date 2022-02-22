تعرف علي إيرادات الأفلام بدور العرض.. «حامل اللقب» يتصدر

ينافس بدور العرض 8 أفلام سينمائية متنوعة، وحقق فيلم «حامل اللقب» ما يقرب من 123.489 جنيه أمس الاثنين بدور العرض، واحتل المرتبة الأولى، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «الجريمة» بدور العرض

جاء في المركز الثاني فيلم «الجريمة»، بطولة الفنان أحمد عز، إذ حصد 123.395 جنيه، ليحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وهو من بطولة أحمد عز، وعدد آخر من النجوم.

«من أجل زيكو» يحقق 96 ألف جنيه

وفي الإطار نفسه، حقق فيلم «من أجل زيكو» 96 ألف جنيه فقط، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

إيرادات فيلمي «11:11» و «تماسيح النيل»

فيلم «11:11» حقق 24.900 جنيه، وحقق فيلم «تماسيح النيل» 19.071 جنيه بدور العرض، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ عرضه بدور العرض، لأنه يدور في إطار كوميدي.

إيرادات فيلم «الكاهن» و«قمر ١٤»

وحقق فيلم قمر 14، 5 آلاف جنيه فقط، بينما حقق فيلم «الكاهن» ما يقرب من 3 آلاف جنيه، وهو من بطولة كل من الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، ودرة، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

فيلم «معالي ماما» يحتل المرتبة الأخيرة

وجاء فيلم «معالي ماما»، في المرتبة الأخيرة منذ أيام، وحقق أمس ألف جنيه فقط، وتجسد أحداث فيلم «معالي ماما» المشاكل التي تواجه الأم العاملة مع أولادها، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول أم عاملة ولديها العديد من المسئوليات، وتعول 3 أطفال، ويحكي الفيلم عن علاقتها بأولادها ومواجهتها للمشاكل والصعاب معهم.