«الجريمة» يتصدر الإيرادات بدور العرض .. وحامل اللقب يحصد المركز الثاني

قبل انطلاق موسم رمضان 2022، استمرت المنافسة بين صناع الأفلام من خلال 7 أعمال في دور العرض، وتصدر فيلم «الجريمة» إيرادات الأفلام وحصد المركز الأول بتحقيق 92 ألف جنيه أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، والفيلم من بطولة أحمد عز، وعدد من النجوم.

إيرادات فيلم «حامل اللقب»

75 ألف جنيه، إجمالي ما حققه فيلم «حامل اللقب»، أمس بدور العرض، ليحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق وقصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.

ويعد «حامل اللقب»، أول الأفلام التي تقدم في إطار بروتوكول التعاون بين المنتجين محمد رشدي، ومحمد حفظي، وتم تصويره في عدة أماكن بالقاهرة، منها ستاد بتروسبورت الرياضي، والتجمع الخامس.

«من أجل زيكو» يحقق 67 ألف جنيه

في الإطار نفسه، حقق فيلم «من أجل زيكو» 67 ألف جنيه فقط، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، كما اشتهر الفيلم بسبب أغنيته «الغزالة رايقة»، التي حققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على «يوتيوب».

إيرادات فيلمي «11:11» و «تماسيح النيل»

وحقق فيلم «تماسيح النيل» 11 ألف جنيه بدور العرض، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ عرضه بدور العرض، ويدور في إطار كوميدي، بينما حقق فيلم «11:11» 7 آلاف جنيه فقط أمس .

إيرادات فيلم «قمر ١٤»

فيما حقق فيلم «قمر 14»، 7 آلاف جنيه فقط، بينما حقق فيلم «الكاهن»، ما يقرب من 3 آلاف جنيه، وهو من بطولة الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، ودرة، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.