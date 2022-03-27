عاجل.. مجدي سخى يدير مجلس نقابة المحامين بعد وفاة النقيب رجائي عطية

تساءل كثيرون عمن سيدير نقابة المحامين وسيقوم بأعمال نقيب حتى إجراء انتخابات جديدة على منصب النقيب لاسيما بعد وفاة الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، أمس أثناء مرافعته أمام الدائرة 12 بمحكمة الجيزة بامبابة.

وقال عمر هريدي، وكيل نقابة المحامين، إن القانون حدد من يتولى إدارة شئون النقابة كقائم بأعمال النقيب خلال الفترة المقبلة وحتى يتم إجراء الانتخابات في غضون 60 يوم من شغر منصب النقيب، على أن يدير مجلس النقابة أكبر الأعضاء سنا وأقدمهم قيدا ومن ينطبق عليه تلك الشروط هو المحامي مجدي سخى.

سخى: سأدعو المجلس للانعقاد عقب انتهاء عزاء النقيب الراحل

من جانبه قال مجدي سخى، وكيل نقابة المحامين، إنه سيدعو مجلس النقابة للانعقاد، عقب انتهاء مراسم العزاء وانتهاء فترة الحداد المعلنة في النقابة، لبحث الدعوة للانتخابات على منصب النقيب، مؤكدا أنه من المفترض أن يدعو المجلس للإنعقاد وإعلان شغر منصب نقيب المحامين على أن يتم الدعوة للانتخابات على منصب النقيب خلال 60 يوما من خلو المنصب بوفاة النقيب وفقا للمادة 140 من قانون النقابة».

وأضاف «سخى» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «هيئة المكتب قائمة ومن يدعى أنها باطلة كلامه غير صحيح، لاسيما وأنه بالرغم من صدور حكم قضائي ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين إلا أن النقابة لديها طعنا أمام الإدارية العليا بالاستكشال، وهو ما يوقف تنفيذ الحكم، حتى 17 أبريل المقبل أولى جلسات نظر الطعن على قرار بطلان هيئة المكتب».

فتح باب الترشح على منصب نقيب المحامين

وأشار «سخى»، إلى أنه لن يتم تعطيل أمور النقابة ومصالح المحامين خلال الفترة المقبلة بعد وفاة نقيب المحامين، وسيتم العمل داخل النقابة عقب الانتهاء من فترة الحداد على قدم وساق، وسيتم فتح باب الترشح على منصب النقيب لمن يريد التقدم والمنافسة.

وكان الفقية الدستوري رجائي عطية نقيب المحامين، رحل عن عالمنا أمس أثناء دفاعه عن زملائه المحامين في إحدى محاكم محافظة الجيزة.