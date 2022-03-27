ماذا دار داخل أروقة المحامين بعد وفاة النقيب.. ومن تسلم مفاتيح مكتبه؟

كشف عمر هريدي وكيل نقابة المحامين، كواليس الساعات التي أعقبت وفاة رجائي عطية نقيب المحامين داخل أروقة النقابة ومصير مقعد النقيب الذي أصبح خاليا بوفاة «عطية».

وقال وكيل نقابة المحامين : «فتحت المكتب وغيرنا الكالون حتى لا تحدث أي تجاوزات وأخرجنا المتعلقات الشخصية الخاصة بالراحل رجائي عطية، وسننقلها إلى منزله لأنها تخصه هو شخصيا، إضافة إلى مستندات خاصة بعلاج النحامين أخذتها ليتم توقيعها حتى لا يتعطل أصحابها».

وأكد هريدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم تحدث أي مشاجرات داخل النقابة أثناء فتح مكتب النقيب، وتم تسليم مفاتيح المكتب لأمين الصندوق الأستاذ عبد المجيد هارون.

مصير مقعد نقيب المحامين بعد وفاة رجائي عطية

وعن مصير مقعد النقيب وما ستشهده نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة، أوضح هريدي، أنه بعد تشكيل هيئة المكتب لمجلس نقابة المحامين، من 10 أعضاء تتضمن 4 وكلاء و 4 أمناء و 2 في أمانة الصندوق، واستمر العمل بتلك الهيئة إلى أن صدر حكم قضائي منذ شهر ونصف أو شهرين ببطلان تشكيل هيئة المكتب، لأن هيئة المكتب لابد ألا تزيد عن 6 أشخاص فقط.

وأضاف وكيل المحامين: «المفروض أننا كنا في مجلس النقابة خلال الفترة الماضية اتفقنا على إعادة تشكيل هيئة المكتب وبناء عليه كلنا وقعنا للنقيب الراحل أن يختار هيئة المكتب، وفي هذه الأثناء، النقابة كانت قد قدمت إشكالا في تنفيذ الحكم الخاص ببطلان هيئة المكتب، واستمرت هيئة المكتب شغاله حتى نظر الإشكال المنتظر في 17 أبريل المقبل أو أننا نجتمع لتشكيل هيئة مكتب جديدة، وكان من المتفق عليه أننا سنجتمع الخميس المقبل لتشكيل هيئة المكتب الجديدة».

وتابع هريدي: «الآن وبعد وفاة النقيب أصبح لدينا إشكالية، هل هيئة المكتب الحالية تصلح لإدارة النقابة أم لا، فلو أخذنا بالرأي القائل أن الإشكال على الحكم يوقف تنفيذه مؤقتا، إذا هيئة المكتب تظل موجودة حتى 17 إبريل، أو أن يدعو المجلس للإنعقاد ويديره أكبر الأعضاء سنا واقدمهم قيدا ومن ينطبق عليه تلك الشروط هو الأستاذ مجدي سخى، ومن المفترض أن يدعو المجلس للإنعقاد وإعلان شغر منصب نقيب المحامين على أن يتم الدعوة للانتخابات على منصب النقيب خلال 60 يوما من خلو المنصب بوفاة النقيب وفقا للمادة 140 من قانون النقابة».

بطلان تشكيل هيئة مكتب المحامين

وأكد «هريدي» أن مجلس النقابة يملك أن يصدر قرارين أحدهما بتشكيل هيئة مكتب جديدة والثاني الدعوة للانتخابات على منصب النقيب.