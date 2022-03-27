إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بـ«زراعي بنها» بعد رفع آثار حادث

شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بمدينة بنها في محافظة القليوبية، تعطل الحركة المرورية لمدة زمنية بسيطة، وذلك بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بمخلفات ماشية بعرض الطريق، وأعيدت الحركة المرورية لطبيعتها.

وجرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية ببنها، وتم تجنيب السيارة ومخلفات الماشية، وإعادة رجال المرور الحركة أمام السيارات على الطريق.

انقلاب سيارة نقل

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بمخلفات ماشية بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق سندنهور التابعة لمركز مدينة بنها.

رفع آثار الحادث

وعلى الفور، انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وجرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وجرى تجنيب السيارة ورفع الحمولة من علي الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها لتسهيل حركة انتقال السيارات والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الفني لكشف ملابسات الحادث ومعاينة السيارة المتسببه فيه.

وفي وقت سابق، تعطلت حركة المرور بالطريق الحر «شبرا - بنها» بسبب حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، الأولى نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ووقوع 11 إصابة بين الركاب.