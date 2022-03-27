سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. توقعات بارتفاعه في الأسواق

يبحث عدد كبير من المصريين، الآن، عن سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، إذ وصل إلى نحو 995 جنيهًا اليوم الأحد 27-3-2022، مسجلًَا استقرارا سعريا وسط توقعات بارتفاع المعدن النفيس، غدا، مدعومًا بزيادة القلق لدى المستثمرين من الأحداث الجيوسياسية، وارتفاع التضخم عالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبيع الذهب عيار 24 سعر 1137 جنيهًا، وسجّل عيار 21 نحو 995 جنيها، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 853 جنيهًا، فيما يُباع الجنيه الذهب بنحو 7960 جنيها.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى 1954.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وبيع عيار 24 بسعر 62.82 دولار، وسجل سعر جرام الذهب 21 عالميًا نحو 54.97 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 47.11 دولار.

نصائح للمقبلين على الزواج

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية السابق، إنّه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين والقلق في الأسواق، وبينما تحاول البنوك المركزية السيطرة على التضخم.

ونصح نجيب المواطنين المقبلين على الزواج بشراء الشبكة ذات الوزن الخفيف للتغلب على ارتفاع سعر الذهب وألا يذهبوا للذهب المشغول بالأحجار، كونه يفقد نسبة كبيرة من قيمته السوقية حال أرادت البيع بعد الزواج، كما نصح بشراء الذهب عيار 21، والتأكد من عيار الذهب، ودقة الوزن، والحصول على الفاتورة وعدم اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للشراء حتى تضمن جميع حقوقها.

كما نصح المواطنين الراغبين في بيع الذهب، إلى التروي حيث كل المؤشرات تدل على أسعار الذهب ستواصل الارتفاع، مشيرًا إلى أن الذهب حافظ للقيمة، ونسبة المخاطرة تتراوح ما بين 10 - 15% ويعاني من صعوبة التخزين وعائد أفضل على المدى البعيد.