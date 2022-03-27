«الوزراء»: مصر أكثر الأسواق جذبا للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديدًا بعنوان «مصر تملك سوق تكنولوجيا مالية واعدة والأكثر جاذبية وربحًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، يرصد وضع مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتملك مصر عددًا كبيرًا من المستخدمين المحتملين في مجال التكنولوجيا المالية، ويبلغ إجمالي سوق التكنولوجيا المالية المتوقع في مصر ما بين 62 و74 مليون مستخدم، وتشهد أيضًا زيادة في معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت؛ مما يجعلها أكثر الأسواق جذبًا في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أول شركة يونيكورن في العالم العربي

وتعد مصر موطنًا لأول شركة يونيكورن في مجال التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأول تطبيق (BNPL) «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» في الشرق الأوسط، كما تملك 80 شركة تكنولوجيا مالية، وهو ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.