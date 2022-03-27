رئيس الشيشان يهاجم «بايدن» ويطالب أوروبا بالتخلص من «القمع الأمريكي»

هاجم رئيس الشيشان الموالي لموسكو رمضان قديروف، الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بأنها «مصاص دماء اقتصادي»، وطال هجوم رئيس الشيشان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه بـ«راعي البقر المتهالك والمختل عقليا»، وجاءت تصريحات رئيس الشيشان في تدوينات عبر «تليجرام»، وجاء نص التدوينة كالتالي: «الولايات المتحدة اليوم مصاص دماء اقتصادي حان الوقت لطعنه في قلبه.. بايدن مجرم حرب يرعى الفظائع طويلة الأمد للبنتاجون.. انقذوا بلادكم.. لا تدعوا راعي بقر أحمق يدمر بقية العالم»، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

رئيس الشيشان يوجه خطابا غاضبا للدول الأوروبية

وكان رئيس الشيشان قد وجه خطاباً غاضباً إلى قادة الدول الأوروبية تساءل فيه عن سبب الانغماس بما وصفها بـ«سخافات بايدن»، وتابع في سخريته من الرئيس الأمريكي، بقوله: «بايدن راعي البقر المتهالك لا يهتم بالاقتصاد الداخلي لبلاده ولا لأي تغيرات سلبية تطرأ عليه، إذاً لماذا تقلقون البلدان الأوروبية المتقدمة والنامية، بشأن مصالح دولة معينة، أكثر من قلقكم على شعوبكم وأراضيكم؟».

«قديروف» يحث الأوروبيين على التخلص من القمع الأمريكي

وتابع رئيس الشيشان تصريحاته: «القمع الأمريكي الذي يتواصل لعقود بإمكان الدول الأوروبية الآن التخلص منه، لديكم فرصة رائعة لا تعوض في ظل قيادة بايدن لبلاده»، كما دعاهم إلى تقييم الأوضاع بشكل عقلاني وبتفكير عميق يعم بالمصلحة على الجميع وليس من أجل مصالح واشنطن فقط.

توترات بين أمريكا وروسيا.. وبايدن يهاجم بوتين

وكانت توترات جديدة قد ظهرت بين أمريكا وروسيا على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «جزار»، وجاءت تلك التصريحات بعد استماع «بايدن» إلى شهادات عدد من اللاجئين الأوكرانيين المتواجدين في بولندا، الذين فروا من جحيم الحرب، وتابع «بايدن»: «واشنطن غير متأكدة ما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها في أوكرانيا».