بايدن: لا يمكن لبوتين البقاء في السلطة.. والدفاع عن «الناتو» واجب مقدس

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطاب وجهه من بولندا المجاورة لأوكرانيا، إذ قال بايدن إنه لا يمكن لبوتين البقاء في السلطة، وهي التصريحات التي تأتي أيضا بعد أن وصف بايدن، نظيره الروسي بأنه «جزار ومجرم حرب»، لكن الرئاسة الروسية «الكرملين» أعربت عن رفضها لتلك التصريحات التي لا تساعد على إصلاح العلاقات بين موسكو وكييف.

وجاء خطاب الرئيس الأمريكي اليوم من بولندا بعد مرور شهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ أكد بايدن أن واشنطن ستواصل دعمها العسكري لـ«كييف»، مؤكدا أن الدفاع أيضا عن دول حلف شمال الأطلسي الناتو واجب مقدس، وفق ما نقل عدد من وسائل الإعلام.

بايدن لا يمكن لبوتين البقاء في السلطة.. وأعاد روسيا للقرن الـ19

وقال الرئيس الأمريكي بايدن نصا إنه لا يمكن لبوتين البقاء في السلطة، معتبرا أن الرئيس الروسي يعيد روسيا إلى القرن الـ19، وإن الحرب الروسية على أوكرانيا كانت إخفاق استراتيجي.

ويرى بايدن كذلك أن الرئيس الروسي بوتين يدمر الديمقراطية في بلاده، كما أنه يعرض الدول المجاورة له للخطر، ووصف كذلك بوتين بـ«الديكتاتور»، مؤكدا تمسك العالم بالحريات، على حد قوله.

الكرملين يرد مجددا على تصريحات بايدن عن بوتين

ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريح بايدن بأنه لا يمكن لبوتين البقاء في السلطة، بأنه لا يحق للرئيس الأمريكي أن يتحدث عن مسألة بقاء الرئيس بوتين في السلطة، وأنه ليس هو من يقرر أو يحدد ذلك، وفق ما نقلت قناة «العربية».

ويعد رد الكرملين هو الثاني اليوم على تصريحات للرئيس الأمريكي، إذ اعتبرت الرئاسة الروسية أيضا أن وصف بايدن للرئيس الروسي بالجزار، تصريح من شأنه أن يضيق أفق إصلاح العلاقات بين موسكو وكييف.

توضيح من البيت الأبيض بشأن بقاء رئيس روسيا في السلطة

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي كذلك الشكوك حول خطط من قبل واشنطن لإسقاط النظام الروسي، لكن على الفور رد البيت الأبيض وأصدر توضحيا بشأن هذه التصريحات، وأكد أن الرئيس بايدن لا يقصد بمسألة عدم بقاء بوتين في السلطة الدعوة إلى إسقاط النظام في روسيا.

وكان بايدن حذر روسيا من أي اعتداء على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بنص المادة 5 من اتفاقية الحلف بشأن الدفاع المشترك.