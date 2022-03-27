غرفة الملابس: لدينا خطة مرنة لمواجهة المتغيرات المحلية والدولية

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات ان الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب تعاونا من الجميع لعبور الازمة الحالية مثل ما حدث مع أزمة فيروس كورونا وتداعياته العالمية. وأكد أن الغرفة لديها خطة مرنة تستوعب وتراعي كافة المتغيرات المحلية والدولية الكبيرة والتي أدت لخلط الأوراق، وجاءت تلك التصريحات علي هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة.

رفع كفاءة العاملين بالقطاع فنيا و إداريا والاهتمام بالتصدير

وأضاف «عبد السلام» في بيان صحفي أن خطة الغرفة تستهدف زيادة القدرة التنافسية لقطاع الملابس الجاهزة وتطويره، من خلال عدة محاور من أهمها العمل علي إزالة بعض المعوقات التي تعوق تقدم القطاع، ومن بينها آثار القرارات الإدارية الأخيرة للحكومة نتيجة المتغيرات العالمية، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وكافة الجهات الحكومية المعنية بالدولة، إضافة الي رفع كفاءة العاملين بالقطاع فنيا أو إداريا والاهتمام بالتصدير، خاصة مع زياده أعداد المصانع الأعضاء بالغرفة والتي من المتوقع أن تصل الي 7 آلاف مصنع بنهاية العام الحالي .

وشدد علي أن الغرفة تقوم بتنفيذ تدريبات وورش عمل في كافة المناطق الصناعية وفي كافة المحافظات وتلبية مطالب القطاع من تدريبات واستشارات بالتعاون مع كافة المشروعات الدولية المعتمدة وكافة الجهات المتخصصة . بالإضافة الي دعم و تنظيم المعارض للأعضاء بالغرفة سواء داخلية أو خارجية.

ودعا محمد عبد السلام أعضاء الغرفة إلي التواصل مع الغرفة لعرض مشكلات القطاع ومقترحات التطوير .

رئيس الغرفة يستمع إلى مطالب الأعضاء ومقترحاتهم باستيراد الماكينات الحديثة

ومن جانبه أشاد خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات بدور الغرفة وعملها علي حل مشكلات القطاع مع كافة الجهات الحكومية وتقديم مقترحات دعم وتطوير القطاع بالتنسيق مع الاتحاد .

واستمع رئيس الغرفة الي مطالب الأعضاء ومقترحاتهم ومن بينها العمل علي استيراد الماكينات الحديثة لزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية وكذلك الاهتمام بتدريب العمالة الفنية في كافة تخصصات القطاع والتي تؤدي الي زيادة جودة الإنتاج بداية من المدارس الفنية المتخصصة وتطويرها مناهجها لتلائم مع متطلبات سوق العمل حاليا