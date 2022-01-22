ماري لويس: 40% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية تذهب لأمريكا

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يستهدف تحقيق زيادة من 8 لـ12 % في حجم تصدير الملابس الجاهزة، موضحة في الوقت ذاته أن حجم صادرات الملابس الجاهزة المصرية للخارج ارتفع لـ 2.49 مليار دولار، وذلك عقب نجاح مصر في فتح أسواق جديدة للملابس الجاهزة في الخارج، كما يجري العمل على تذليل العقبات التي تقف أمام المصنعين، وذلك بالتعاون بين الوزارات المعنية وبين المصنعين وأصحاب الشركات.

قطاع الملابس الجاهزة سجل أعلى نسبة صادرات بزيادة 41 %

وأضاف «لويس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن 40% من حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة تذهب للولايات المتحدة الأمريكية ويليها دول الاتحاد الأووربي بنسبة صادرات تقدر بـ33%، ثم بعد ذلك تليها أسواق واعدة سواء العربية أو الأفريقية، مؤكدة أن قطاع الملابس الجاهزة سجل أعلى نسبة صادرات بزيادة 41 % بنسبة غير مسبوقة العام الماضي.

متوسط دخل العامل وصل إلى 1000 دولار شهريا

وأشارت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن الأسواق العالمية تشهد تحديثا وتغيرا بعد أن تحركت صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمالة والبحث عن مناطق بها كثافة عمالية، فمتوسط دخل العامل وصل إلى 1000 دولار شهريا، كما أن الدولة ساعدت بصرف المساندة التصديرية التي كانت متأخرة لسنوات عديدة في مارس 2021 وهو ما أثر إيجابا على المصانع لشراء الخامات الرئيسية التي تقوم عليها الصناعة.

المجلس يستهدف تنمية مصانع الصعيد

وتابعت ماري لويس، أن المجلس يستهدف تنمية مصانع الصعيد وحل المشكلات التي تواجههم، وأن هناك مستثمرين صينين جدد يستهدفون الاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، كما أن زيادة الطاقة الإنتاجية في المصانع تسبب في تنافسية الأسعار العالمية، وزيادة الطاقة الإنتاجية مع تقليل سعر الدقيقة كان عامل مهم جدًا للخروج بأسعار تنافسية لسحب أسواق كانت متجهة إلى فيتنام والصين.