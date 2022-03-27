جامعة الجلالة تفوز بالمركز الثاني في أول هاكاثون مصري عن المدن الذكية

شاركت جامعة الجلالة في أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن تنظيم جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022، بمشاركة 50 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

برنامج الذكاء الاصطناعي

واستطاع فريق برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، الفوز بالمركز الثاني على 66 مشروعا منافسا في مسار الجامعات والمدارس الذكية، وهم طلاب الفرقة الأولى بالجامعة المكون من «مارينا رضا، فارس حسن، سليم وائل، مصطفى الدميري»، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز، مدير البرنامج.

كما حرص الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، على الحضور وتكريم فريق الطلاب الفائزين، مؤكدا على أن من أهداف جامعة الجلالة الأساسية، إعداد ودعم جيل متميز من الخريجين قادر على الابتكار والبحث العلمي، وهو ما توفره الجامعة لجميع طلابها في ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة.

رؤية مصر 2030

وفي إطار ذلك، تأتي مشاركة جامعة الجلالة في هذا الهاكاثون كونها جامعة ذكية تسعى دائما لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، حيث شهد الهاكاثون تسابقا من الفرق المشاركة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة، وهي «المباني الذكية، المرافق الذكية، الحدائق الذكية، النقل والمرور الذكي، المستشفيات الذكية، التدوير الذكي، المراقبة الذكية، الطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس والجامعات الذكية».

«الجلالة» إحدى الجامعات الأهلية

الجدير بالذكر أن جامعة الجلالة هي إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم افتتاحها منذ عامين العام الماضي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وتقدم الجامعة العديد من البرامج التعليمية الجديدة بشراكة مع جامعات أوروبية ويابانية حتى تتماشى مع متطلبات السوق محليا ودوليا، خاصة أنها تضم 31 برنامجا جديدا في مجالات مختلفة منها مجال الطب والإنتاج الإعلامي والعلاج الطبيعي والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الإدارية والعلوم الأساسية والصيدلة والعلوم الهندسية والعمارة والفن والتصميم وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وطب الأسنان وعلوم التمريض وعلوم وهندسة الحاسبات.

كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي جاري تجهيزه، وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والعاملين بالجامعة.

شهادة جامعة الجلالة مزدوجة

وتمنح جامعة الجلالة شهادة مزدوجة «Dual degree»، معتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في عدد من المجالات الدراسية، كسابقة شراكة مصرية أمريكية هي الأولى من نوعها، خاصة كونها واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ولها موقع متميز في التصنيفات العالمية، حيث إنها مصنفة رقم 1 في الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيفها دوليا رقم 155، مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية.