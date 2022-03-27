بعد وفاة رجائي عطية في محاكمتهم أمس.. براءة 3 محامين وحبس 6 لمدة سنة

برأت محكمة جنايات جنوب الجيزة 3 محامين، من أصل 9، وقضت بالحبس سنة مع الإيقاف لباقي المتهمين، وذلك في محاكمتهم باتهامات التجمهر واستعمال القوة ضد قاضي مستأنف إمبابة وأوسيم، وتعطيل العمل بالدائرة.

أسماء المحامين الحاصلين على البراءة والمحكوم عليهم

والمحامون الحاصلون على البراءة هم: محمود الداخلي ورمضان عيد وإيمان حسن، بينما جاءت أسماء المحامين الصادر بحقهم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ كالتالي: نبيل عاشور علي، وأحمد سيد أحمد، وعيسي عبد الله، والسيد فؤاد، وجمال عبد الحميد، ورابحة زكريا.

يذكر أن تلك القضية التي شهدت جلستها أمس، وفاة المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، إثر تعرضه لأزمة صحية داخل المحكمة، أثناء حضوره للدفاع عن المحامين التسعة.

تفاصيل إحالة المتهمين إلى المحاكمة

وتبين من أمر إحالة المتهمين أنهم في غضون أيام 28 و29 و30 أبريل عام 2015 بدائرة قسم إمبابة، استعملوا القوة ضد موظفين عموميين «قضاة دائرة محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم وأمين سرها وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها»؛ بأن اصطفوا بقاعة المحكمة، وأمام غرفة المداولة ومنعوا المتقاضين من الوجود وردّدوا عبارات مسيئة للقضاء وهيئة المحكمة بقصد منع الدائرة من الانعقاد، وبلغوا مقصدهم بقيام الدائرة بالفصل في القضايا المنظورة أمامها بجلستي 29 و30 أبريل 2015 على النحو المبين بالتحقيقات.